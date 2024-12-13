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WSJ: Трамп рассматривает превентивные авиаудары по Ирану

13 декабря 2024 07:46
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Президент США Дональд Трамп обдумывает превентивные авиаудары по Ирану, чтобы предотвратить создание этой страной ядерного оружия, после того как в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он выразил беспокойство по этому поводу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

В настоящее время рассматриваются две возможные опции: усиление военного влияния на Ближнем Востоке за счет размещения дополнительных войск и оборудования или продажа Израилю современного оружия, такого как бункеры для взрыва бомб.

Помимо этого, в качестве средства дипломатического урегулирования рассматриваются сочетание военной угрозы и санкций. В 2015 году была достигнута ядерная сделка с Ираном, но в 2018 году США отказались от нее и снова ввели санкции, впоследствии сократив обязательства Ирана по сделке.

# Международная политика

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