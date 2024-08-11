Прямой эфир

WSJ: США предложили Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти

11 августа 2024 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

The Wall Street Journal сообщает, что Соединенные Штаты предложили амнистию президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его приверженцам в обмен на его уход в отставку к январю 2025 года, сообщает. Об этом пишет РИА Новости.

Это предложение включает освобождение от предъявленных в 2020 году обвинений в наркотерроризме.

Ранее власти уже предлагали Мадуро амнистию в 2023 году, но он отклонил предложение. Если в 2024 году на выборах победит Трамп, то переговоры могут быть сорваны из-за его «агрессивной политики».

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Германия планирует готовиться к войне с Россией
11 августа 2024 13:42

Германия планирует готовиться к войне с Россией

В Курской области в результате атак ВСУ пострадали около 70 человек
11 августа 2024 13:38

В Курской области в результате атак ВСУ пострадали около 70 человек

МИД РФ: жесткий ответ на атаку Киева по РФ не заставит себя ждать
11 августа 2024 13:11

МИД РФ: жесткий ответ на атаку Киева по РФ не заставит себя ждать