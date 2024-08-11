WSJ: США предложили Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти

The Wall Street Journal сообщает, что Соединенные Штаты предложили амнистию президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его приверженцам в обмен на его уход в отставку к январю 2025 года, сообщает. Об этом пишет РИА Новости.

Это предложение включает освобождение от предъявленных в 2020 году обвинений в наркотерроризме.

Ранее власти уже предлагали Мадуро амнистию в 2023 году, но он отклонил предложение. Если в 2024 году на выборах победит Трамп, то переговоры могут быть сорваны из-за его «агрессивной политики».