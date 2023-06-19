​WSJ: РФ уничтожает колонны ВСУ с западной техникой и оружием благодаря превосходству в воздухе

Военные РФ легко уничтожают украинские колонны с западной техникой и вооружением на фоне ощутимого преимущества в воздухе и артиллерии. Об этом заявляет обозреватель Wall Street Journal Мэтью Люксмур, информирует РИА Новости.

По его словам, Российская Федерация воспользовалась превосходством военно-воздушной мощи и ограниченностью ПВО Украины, чтобы ударить по бронетанковым колоннам ВСУ и пресечь несколько атак с украинской стороны. Часть вооружения, которое Киев получил от Запада, уничтожено. Люксмур обращает внимание, что ВС Украины были вынуждены приостановить атаки.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что 4 июня Украина начала контрнаступательную операцию сразу на нескольких направлениях. ВСУ не смогли выполнить задачи ни на одном участке. ВС Украины понесли существенные потери как в живой силе, так и технике.

