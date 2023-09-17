WSJ: непогода помешает ВСУ прорвать российскую оборону

Дождь и снегопад могут затруднить попытку Вооруженных сил Украины прорваться через российскую оборону. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Грязь затрудняет возможность маневра и использование бронированной техники. Обученные НАТО и оснащенные иностранной боевой техникой войска Украины ведут наступление уже четвертый месяц, но не достигли значительных успехов. Действенность российской фортификационной системы и минные поля привели к тому, что украинские войска понесли серьезные потери.