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WSJ: непогода помешает ВСУ прорвать российскую оборону

17 сентября 2023 10:17
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Дождь и снегопад могут затруднить попытку Вооруженных сил Украины прорваться через российскую оборону. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Грязь затрудняет возможность маневра и использование бронированной техники. Обученные НАТО и оснащенные иностранной боевой техникой войска Украины ведут наступление уже четвертый месяц, но не достигли значительных успехов. Действенность российской фортификационной системы и минные поля привели к тому, что украинские войска понесли серьезные потери.

# Международная политика

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