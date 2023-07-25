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WSJ: медленное контрнаступление ВСУ грозит проблемами Байдену

25 июля 2023 12:34
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Медленное развитие контрнаступления украинских Вооруженных сил представляет серьезную опасность для Украины и президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Если Украина сдастся и Россия добьется хотя бы частичной победы, это будет расценено как провал внешнеполитического курса Байдена. Это также может послужить проверкой заявленной стратегии Байдена, заключающейся в оказании Украине миллиардной военной помощи, чтобы она смогла вести переговоры с Россией с позиции силы. 

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечает, что сложившаяся ситуация также ставит под вопрос возможность Запада поставлять Украине необходимое оружие. Снижение темпов наступления украинских войск ослабляет надежды на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году.

 

# Международная политика # Джо Байден

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