WSJ: медленное контрнаступление ВСУ грозит проблемами Байдену

Медленное развитие контрнаступления украинских Вооруженных сил представляет серьезную опасность для Украины и президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Если Украина сдастся и Россия добьется хотя бы частичной победы, это будет расценено как провал внешнеполитического курса Байдена. Это также может послужить проверкой заявленной стратегии Байдена, заключающейся в оказании Украине миллиардной военной помощи, чтобы она смогла вести переговоры с Россией с позиции силы.

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечает, что сложившаяся ситуация также ставит под вопрос возможность Запада поставлять Украине необходимое оружие. Снижение темпов наступления украинских войск ослабляет надежды на то, что переговоры о прекращении боевых действий могут состояться в этом году.