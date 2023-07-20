WP: ВСУ столкнулись с нехваткой запчастей для американских БМП Bradley

Украинские Вооруженные силы сообщают, что у них не хватает комплектующих для ремонта американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом сообщила газета Washington Post, передает РИА Новости.

По данным издания, для приобретения нужных запчастей требуется официальное обращение к старшему командиру, а у него они имеются лишь в небольшом количестве. В связи с этим часть поврежденной техники остается просто неиспользованной. Как отмечает начальник штаба ремонтно-эвакуационного батальона 47-й бригады ВСУ, сразу после получения БМП Bradley украинцы столкнулись с проблемой нехватки «доноров» – машин, запчасти которых могли бы быть использованы при ремонте менее поврежденной техники. Из 190 БМП Bradley, переданных Украине, около половины находятся в частях ВСУ, а около десятка уже уничтожены.