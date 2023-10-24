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WP: США готовятся к возможной эвакуации сотен тысяч американцев с Ближнего Востока

24 октября 2023 08:52
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Администрация США готовится к возможной эвакуации сотен тысяч граждан с Ближнего Востока в случае обострения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

В наихудшем из возможных вариантов может возникнуть необходимость эвакуации более 600 тысяч граждан Америки из Израиля и Ливана. Власти США обеспокоены перспективой расширения конфликта и сложностями, связанными с логистикой такой масштабной эвакуации. Особое опасение вызывают деятельность «Хезболлы» и масштабные протесты в арабском мире.

# Международная политика

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