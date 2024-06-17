По данным Washington Post, более 2 750 человек освобождены из тюрем Украины и отправились на службу в ряды украинских войск. Об этом пишет РИА Новости.

Среди этих людей есть те, кто был осужден за разные преступления, такие как незаконный оборот наркотиков, кража мобильных телефонов, вооруженные нападения и убийства. Неназванный офицер украинской армии, отвечающий за набор заключенных в армию, выразил сомнение в успешности этой практики и опасения по части дезертирства новобранцев.

Отмечается, что осужденные украинцы будут воевать в составе подразделений, сформированных полностью из числа бывших узников, под руководством военных. Politico также сообщает о возможном развале линии фронта из-за недостатка боеприпасов и низкого морального духа среди украинских войск.