The Washington Post пишет о критической ситуации с нехваткой пехоты в украинской армии, ее истощении и упадке боевого духа. Об этом пишет РИА Новости. Один из командующих, который представился как Сергей, отмечает, что военные измотаны как психологически, так и физически.

«Это чувствуется, люди измотаны и морально, и физически», – сказал он.

Недостаток личного состава, особенно в зимний сезон, может вызвать эффект домино. Комбат по имени Александр утверждает, что жители страны не служат в армии, так как государство не объяснило им необходимость этого. Также существует проблема нехватки амуниции и оружия. Ранее в Верховной раде Украины поддержали законопроект о призыве, который должен решить вопрос нехватки мужчин на фронте. Однако, невзирая на возражения, этот документ был рассмотрен по ускоренной процедуре – без вопросов, без ответов, без дискуссий.