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WP: Киев вручил директору ЦРУ план начала переговоров с Москвой

01 июля 2023 08:53
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Во время тайного пребывания в Киеве директору ЦРУ Уильяму Бернсу были вручены документы о планах размещения вблизи границ Крыма артиллерии и ракет и о начале переговоров с Москвой, сообщила газета Washington Post, передает РИА Новости.

Военные специалисты в Киеве убеждены в своей цели – отбить значительную территорию и доставить артиллерию и ракетные системы к границе Крыма, а потом продвинуться дальше на восток и начать переговоры с Москвой. Кремль подчеркнул свою готовность к диалогу с Киевом, но при этом отметил отсутствие предварительных оснований для этого на данный момент с учетом нежелания мириться как со стороны Киева, так и Запада в целом. 

Начиная с 4 июня, украинские Вооруженные силы начали контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях с привлечением бригад, обученных НАТО, и западной техники. Однако эти действия были безуспешными и привели к значительным потерям.

# Международная политика

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