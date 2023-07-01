Во время тайного пребывания в Киеве директору ЦРУ Уильяму Бернсу были вручены документы о планах размещения вблизи границ Крыма артиллерии и ракет и о начале переговоров с Москвой, сообщила газета Washington Post, передает РИА Новости.

Военные специалисты в Киеве убеждены в своей цели – отбить значительную территорию и доставить артиллерию и ракетные системы к границе Крыма, а потом продвинуться дальше на восток и начать переговоры с Москвой. Кремль подчеркнул свою готовность к диалогу с Киевом, но при этом отметил отсутствие предварительных оснований для этого на данный момент с учетом нежелания мириться как со стороны Киева, так и Запада в целом.

Начиная с 4 июня, украинские Вооруженные силы начали контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях с привлечением бригад, обученных НАТО, и западной техники. Однако эти действия были безуспешными и привели к значительным потерям.