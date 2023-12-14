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WP: американский генерал посмеялся над требованием Залужного

14 декабря 2023 09:46
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Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассмеялся от просьбы главы Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о передаче Киеву истребителей F-16. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

«Как же так?» – спросил Милли. «Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких, как можно скорее», – сказал Залужный. Милли рассмеялся», – говорится в материале.

Этот диалог состоялся после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона. При этом, издание сообщает, что Киев на протяжении многих месяцев пытался убедить Вашингтон разрешить передачу Украине американских истребителей, использовав утечки для обоснования сложного положения на фронте.

# Международная политика

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