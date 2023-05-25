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WiWo: из-за доллара США мир ждет новая мировая война

25 мая 2023 14:06
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Мир встал на путь новой экономической войны из-за изменяющегося валютного ландшафта, пишет РИА Новости со ссылкой на автора немецкой газеты WirtschaftsWoche Heute Вернера Плумпе.

Он также заметил, что США извлекают выгоду из чрезмерной привилегированности доллара как международной резервной валюты, что позволяет им удерживать благосостояние за счет других стран. Такая привилегия и боязнь ее утратить толкает Вашингтон на агрессивные действия, в том числе на попытки угнетения конкурирующих валют и экономик.

Министерство финансов Америки предупреждает о возможной неспособности США полностью выполнять свои долговые обязательства уже 1 июня, если законодатели не санкционируют увеличение лимита заимствований. В данный момент потолок долга составляет 31,4 триллиона долларов.

# Международная политика

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