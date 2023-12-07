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WION: предсказания Путина об усталости Запада от Украины уже сбываются

07 декабря 2023 09:06
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Российский лидер Владимир Путин предсказал усталость Запада от конфликта в Украине, которая уже начала сбываться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на WION.

В США из-за внутренних противоречий есть основания сомневаться в продолжении поддержки Киева. Белый дом попросил у Конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Украине и Израилю, но однозначной реакции не получил. Республиканец отказывается поддержать Украину, если не изменится политика США в области обороны границ. Ранее стало известно, что объем помощи Украине уменьшается по мере того, как заканчивается ранее выделенное финансирование.

# Международная политика # Владимир Путин

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