Российский лидер Владимир Путин предсказал усталость Запада от конфликта в Украине, которая уже начала сбываться. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на WION.

В США из-за внутренних противоречий есть основания сомневаться в продолжении поддержки Киева. Белый дом попросил у Конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Украине и Израилю, но однозначной реакции не получил. Республиканец отказывается поддержать Украину, если не изменится политика США в области обороны границ. Ранее стало известно, что объем помощи Украине уменьшается по мере того, как заканчивается ранее выделенное финансирование.