Welt: ВСУ не хватает людей для обучения на танках Leopard 2

Журналист Die Welt Пауль Ронцхаймер сообщил о нехватке кадров ВСУ, отметив, что в германских учебных центрах, где украинцы обучаются управлению танками Leopard 2, заполнено лишь половина мест. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо провести дополнительную мобилизационную кампанию в количестве до полумиллиона украинцев, вызвало споры и шок. Ронцхаймер отметил, что нынешняя ситуация в Украине является сложной и мобилизационные проблемы существовали давно.

С 24 февраля 2022 года в Украине введено военное положение, а мужчины в возрастной группе от 18 до 60 лет не имеют права покидать страну. На пресс-конференции Зеленский заявил, что Генеральный штаб ВСУ обратился с просьбой мобилизовать еще 450 000 -500 000 человек.