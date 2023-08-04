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Welt: Германия замедлила поставки обещанного Киеву оружия

04 августа 2023 14:16
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ФРГ не торопится с поставками обещанного оружия в Украину. Об этом информирует Welt, ссылаясь на данные оборонного ведомства Германии, пишет РИА Новости.

Автор статьи, проводивший расследование, обращает внимание, что за последние месяцы в список Минобороны страны вписали только десять из ста одиннадцати танков Leopard 1, которые Германия анонсировала Киеву. Журналист Грегор Швунг сообщает, что ФРГ еще не передала украинскому президенту Зеленскому 20 БМП Marder, 4 комплекса ПРО IRIS-T и 12 стартовых установок. Это все также было обещано в качестве военной помощи.

Такое положение дел портит имидж страны, говорится в статье. А ведь Германия – второй поставщик военной помощи киевскому режиму, о чем не раз заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Весной текущего года Германия согласовала пакет военной помощи киевскому режиму на сумму 2,7 млрд евро. По заявлениям Шольца, с начала СВО и до 2027 года ФРГ вложит примерно 17 млрд евро на поставки вооружения Киеву.

# Международная политика # Олаф Шольц # Владимир Зеленский

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