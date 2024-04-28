Washington Post: Зеленский занижает потери ВСУ из-за мобилизации

По данным Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский занизил количество погибших в ВСУ до 31 тыс. человек, чтобы не спугнуть украинцев, которые проходят мобилизацию. Об этом пишет РИА Новости.

При этом издание подчеркивает, что из-за недостатка солдат и российского превосходства Киев, скорее всего, не сможет перейти в этом году в наступление.

Ранее Зеленский подписал закон о расширенной мобилизации в Украине, который вступает в силу 18 мая. Те, кто подлежит мобилизации, должны обновлять данные в военкоматах и всегда иметь при себе электронный военный билет. При этом Уклонисты могут быть лишены права управлять автомобилем. Украина находится на военном положении с 24 февраля 2022 года.