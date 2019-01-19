Взрыв во время хищения топлива из трубопровода Мексике: погиб 21 человек

Новости Мексики. В Мексике взорвался трубопровод с горючим: более 20 погибших, еще свыше 70 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на месте нелегальной врезки в трубопровод. Взрыв прогремел в момент, когда десятки людей занимались незаконным сбором топлива.