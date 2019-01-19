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Взрыв во время хищения топлива из трубопровода Мексике: погиб 21 человек

19 января 2019 13:57
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Новости Мексики. В Мексике взорвался трубопровод с горючим: более 20 погибших, еще свыше 70 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв во время хищения топлива из трубопровода Мексике: погиб 21 человек-1

Инцидент произошел на месте нелегальной врезки в трубопровод. Взрыв прогремел в момент, когда десятки людей занимались незаконным сбором топлива.

Взрыв во время хищения топлива из трубопровода Мексике: погиб 21 человек-4

С начала 2019 года новое правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями горючего. Власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам, перейдя на доставку цистернами, а на все нефтеперегонные заводы и объекты системы транспортировки были введены войска.

# Взрыв # Фотофакт

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