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Взрыв в Стокгольме: ранены не меньше пяти человек

27 марта 2019 10:38
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Новости Швеции. В Стокгольме прогремел мощный взрыв: ранены по меньшей мере пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в Стокгольме: ранены не меньше пяти человек-1

Ударная волна повредила здание отеля, несколько жилых домов и припаркованные поблизости автомобили. Причины инцидента пока неизвестны.

Взрыв в Стокгольме: ранены не меньше пяти человек-4

Район ЧП оцеплен. Специалисты обследуют территорию со служебными собаками. Пострадавших доставили в больницу. Они находятся в шоковом состоянии.

# Взрыв # Фотофакт

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