Взрыв в Стокгольме: ранены не меньше пяти человек

Новости Швеции. В Стокгольме прогремел мощный взрыв: ранены по меньшей мере пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. В Стокгольме прогремел мощный взрыв: ранены по меньшей мере пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ударная волна повредила здание отеля, несколько жилых домов и припаркованные поблизости автомобили. Причины инцидента пока неизвестны.
Район ЧП оцеплен. Специалисты обследуют территорию со служебными собаками. Пострадавших доставили в больницу. Они находятся в шоковом состоянии.