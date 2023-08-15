Взрыв произошёл на АЗС в Махачкале, число погибших достигло 30 человек

Число погибших в результате ЧП на автозаправке в Махачкале увеличилось до 30 человек. В числе жертв – трое детей, информирует МЧС, пишет РИА Новости.

С учетом погибших, всего при взрыве АЗС пострадали 105 человек. Чрезвычайное происшествие на автозаправочной станции случилось вечером в понедельник, 14 августа. На окраине Махачкалы произошло возгорание автосервиса, огонь перекинулся на заправку и произошел взрыв. Площадь возгорания составила пятьсот квадратных метров.

По факту произошедшего СК возбуждено уголовное дело. Сегодня, 15 августа, в Дагестане объявлено днем траура.