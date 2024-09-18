Взрыв пейджеров в Ливане: число пострадавших выросло до 3 тысяч
Очередной акт гибридной войны: внимание общественности и экспертного сообщества приковано к ситуации в Ливане, где накануне произошли массовые взрывы устройств связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, в результате детонации пейджеров погибли 12 человек. Ранены около 3 тысяч. Сегодня из Бейрута, столицы страны, поступили сообщения о серии новых взрывов.
Среди пострадавших боевики ливанского движения «Хезболла», а также мирное население. Медучреждения страны переполнены. Жителей призывают сдать кровь для раненых. Перед детонацией устройства издавали звуковой сигнал, по этой причине люди, как правило, подносили пейджеры к лицу. Отсюда и характер травм. С ожогами лица пострадавшие поступают к медикам, почти 1,5 тысячи человек лишились зрения.
По распоряжению властей закрыты школы и университеты. Происшествие стало крупнейшим по числу пострадавших с момента очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке. Политическая арена содрогнулась: регион снова оказался на грани очередной эскалации. Это отметили в ЕС, где обеспокоены «справедливым ответом», который пообещал дать Ливан, и в ООН, где осудили атаку. Скорбит по погибшим и Бейрут.
Джозеф Каззи, житель Ливана:
Безусловно, то, что произошло вчера, было преступлением против человечества и ливанского народа в целом. Это нападение на всех нас. Мы осуждаем это. Это далеко от гуманности.
По данным СМИ, пейджеры взломали и взорвали дистанционно. Известно, что в каждом из них было до 20 граммов взрывчатки. Ливан возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Спецслужбы этой страны в 1990-е уже использовали подобный метод устранения целей. Однако в самом Израиле каких-либо комментариев касательно обвинений нет.