Взрыв на химзаводе в Италии: пострадали два человека

Новости Италии. На химическом заводе в Италии прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, пострадали два человека.

На месте происшествия работают восемь команд спасателей и медики. Густой столб черного дыма виден на расстоянии в несколько километров.