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Взрыв на химзаводе в Италии: пострадали два человека

15 мая 2020 16:03
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Новости Италии. На химическом заводе в Италии прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на химзаводе в Италии: пострадали два человека-1

По предварительным данным, пострадали два человека.

Взрыв на химзаводе в Италии: пострадали два человека-4

На месте происшествия работают восемь команд спасателей и медики. Густой столб черного дыма виден на расстоянии в несколько километров.

Взрыв на химзаводе в Италии: пострадали два человека-7

Из-за возможного выброса вредных веществ в атмосферу местных жителей призывают закрыть окна и не выходить из дома. Причины инцидента устанавливаются.

# Взрыв # Фотофакт

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