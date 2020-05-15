Взрыв на химзаводе в Италии: пострадали два человека

Новости Италии. На химическом заводе в Италии прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. На химическом заводе в Италии прогремел взрыв и начался пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, пострадали два человека.
На месте происшествия работают восемь команд спасателей и медики. Густой столб черного дыма виден на расстоянии в несколько километров.
Из-за возможного выброса вредных веществ в атмосферу местных жителей призывают закрыть окна и не выходить из дома. Причины инцидента устанавливаются.