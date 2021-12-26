Взрыв на фабрике в Индии унёс жизни 11 человек и полностью уничтожил здание

Новости Индии. В Индии 11 человек погибли при взрыве на фабрике. Еще 6 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают местные власти, на предприятии взорвался водонагревательный котел. Сам взрыв был настолько мощным, что здание превратилось в руины. Волна докатилась и до жилого сектора в радиусе километра. Многие подумали, что началось землетрясение. На месте происшествия работают спасатели и полиция.