Взрыв на фабрике фейерверков в Индии: есть жертвы

Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Индии возросло до 25, за жизни восьмерых раненых борются врачи. Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент происшествия на фабрике работали около 40 человек, большинство – женщины. В результате взрыва часть здания обрушилась, отрезав людям путь к спасению.