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Взрыв на фабрике фейерверков в Индии: есть жертвы

08 июня 2017 13:13
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Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Индии возросло до 25, за жизни восьмерых раненых борются врачи. Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на фабрике фейерверков в Индии: есть жертвы-1

В момент происшествия на фабрике работали около 40 человек, большинство – женщины. В результате взрыва часть здания обрушилась, отрезав людям путь к спасению.

Взрыв на фабрике фейерверков в Индии: есть жертвы-4

Взрыв на фабрике фейерверков в Индии: есть жертвы-6

Лицензия на работу предприятия получена в 2003 году. Владелец фабрики бросился в бега.

# Пожар # Фотофакт

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