Взрыв маршрутки в Магнитогорске. Что известно

Новости России. Данные о погибших после взрыва в жилом доме в Магнитогорске продолжают обновляться. Количество жертв растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому моменту спасатели извлекли тела 18-ти человек. Поиск еще 25-ти продолжается. На некоторое время специалисты вынуждены были приостановить разбор завалов из-за угрозы обрушения стены здания. Утром поисковую операцию возобновили.

Произошедшее в Магнитогорске не связывают с терактом, следов взрывчатки на месте ЧП не найдено. Наиболее вероятной версией считается взрыв бытового газа. 2 января в Челябинской области России день траура.