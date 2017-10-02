Взрыв газового баллона в Италии: пострадали три человека

Новости Италии. Взрыв газового баллона привел к частичному обрушению жилого дома в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в городе Веллетри, находящемся в нескольких десятках километров от Рима.

В результате инцидента пострадали не менее трех человек. Один получил ожоги, двое – незначительные травмы. Пожарные оказали им первую помощь, а затем передали в руки врачей. Возгорание было ликвидировано. Сейчас специалисты проводят осмотр места происшествия, чтобы установить точные обстоятельства произошедшего.