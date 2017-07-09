Взрыв газа в жилом доме в Киеве: погибли два человека

Новости Украины. Жертвами взрыва газа в жилом доме в Киеве стали уже два человека. Семеро пострадали. Остальных жильцов поврежденного здания переселяют в общежитие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако многие отказываются покидать свои квартиры, несмотря на то, что дом в аварийном состоянии.

Напомним, взрыв в трехэтажном здании прогремел накануне, произошло обрушение межэтажных перекрытий. В ближайшее время специальная комиссия установит, годен ли дом для восстановления или подлежит сносу.