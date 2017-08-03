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Взрыв газа в США привел к обрушению школы и пожару: погиб 1 человек, 9 ранены

03 августа 2017 07:22
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Новости США. В американском штате Миннеаполис из-за взрыва газа обрушилась школа, начался пожар. Погиб один человек, девять получили серьезные ранения, еще один числится без вести пропавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв газа в США привел к обрушению школы и пожару: погиб 1 человек, 9 ранены-1

Спасатели сообщают, под завалами могут находиться люди. Несмотря на то, что во многих школах каникулы, в здании находились учителя и ученики, которые посещают летние курсы.

# Взрыв газа

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