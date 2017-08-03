Взрыв газа в США привел к обрушению школы и пожару: погиб 1 человек, 9 ранены

Новости США. В американском штате Миннеаполис из-за взрыва газа обрушилась школа, начался пожар. Погиб один человек, девять получили серьезные ранения, еще один числится без вести пропавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели сообщают, под завалами могут находиться люди. Несмотря на то, что во многих школах каникулы, в здании находились учителя и ученики, которые посещают летние курсы.