Взрыв, через несколько минут здание загорелось: очевидцы о трагедии на карточном турнире в Португалии

Новости Португалии. Трагедией обернулся карточный турнир в одном из центров отдыха Португалии – на пожаре погибли около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, сначала прогремел взрыв, а через несколько минут здание охватило пламя. Всего в момент происшествия в центре отдыха находились около 70 человек. Полсотни пострадали. Многие в тяжелом состоянии, за их жизни борются медики.