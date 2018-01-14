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Взрыв, через несколько минут здание загорелось: очевидцы о трагедии на карточном турнире в Португалии

14 января 2018 12:07
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Новости Португалии. Трагедией обернулся карточный турнир в одном из центров отдыха Португалии – на пожаре погибли около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв, через несколько минут здание загорелось: очевидцы о трагедии на карточном турнире в Португалии-1

ЧП случилось в городе Тондела.

Взрыв, через несколько минут здание загорелось: очевидцы о трагедии на карточном турнире в Португалии-4

По словам очевидцев, сначала прогремел взрыв, а через несколько минут здание охватило пламя. Всего в момент происшествия в центре отдыха находились около 70 человек. Полсотни пострадали. Многие в тяжелом состоянии, за их жизни борются медики.

# Пожар # Фотофакт # Взрыв

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