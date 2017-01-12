Взрыв бытового газа в жилом доме в Саратове: скончался 37-летний мужчина, получивший 90% ожогов тела

Новости России. Первая жертва появилась в саратовской трагедии. В больнице умер 37-летний пострадавший в результате взрыва бытового газа в жилом доме. У него было 90% ожогов тела.

ЧП случилось накануне, мужчина зашел в квартиру, включил свет, услышал хлопок газа, а дальше все было как в фильме-катастрофе. В результате взрыва обрушились перекрытия между этажами, вспыхнул сильный пожар. Всего были госпитализированы 10 человек, среди них несколько детей, в том числе сын погибшего. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.