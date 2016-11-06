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Взрыв бытового газа в жилом доме в Иваново: погибли 6 человек, в том числе ребенок

06 ноября 2016 10:49
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Новости России. Трагическая новость пришла из российского Иваново. В жилом доме произошел взрыв бытового газа. Погибли 6 человек, в том числе молодая семья с маленьким ребенком.

Сейчас на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Из-под завалов рухнувшего здания удалось извлечь несколько человек – в тяжелом состоянии их доставили в реанимацию. Всего эвакуировано около 20 жильцов.

Спасатели вторично проверяют завалы – полностью разрушен целый подъезд. И хотя во время так называемых «пауз тишины» голосов пострадавших не слышно, специалисты полагают, что под обломками еще могут быть люди. По предварительной версии, причиной взрыва могла стать изношенность инженерных коммуникаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв газа

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