Взлётная полоса практически не повреждена. Появились кадры освобождённого аэропорта в Мариуполе

К ситуации в Украине. Силы ДНР освободили 133 населенных пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что постепенно под контроль ДНР переходит и Мариуполь. Уже появились первые кадры освобожденного аэропорта. На его территории нет ни одного самолета, а взлетно-посадочная полоса практически не повреждена.

Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинская армия открывала огонь по территории ДНР не менее 15 раз. ВСУ использовали около 50 единиц боеприпасов, в том числе мины и «Грады». Российская армия продолжает наступление. За последние сутки уничтожено 67 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта.

На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. В непростых условиях российская армия продолжает доставлять помощь в пострадавшие районы. Это уже более 8 000 тонн гуманитарных грузов с начала спецоперации.