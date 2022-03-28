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Взлётная полоса практически не повреждена. Появились кадры освобождённого аэропорта в Мариуполе

28 марта 2022 06:29
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К ситуации в Украине. Силы ДНР освободили 133 населенных пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что постепенно под контроль ДНР переходит и Мариуполь. Уже появились первые кадры освобожденного аэропорта. На его территории нет ни одного самолета, а взлетно-посадочная полоса практически не повреждена.

Взлётная полоса практически не повреждена. Появились кадры освобождённого аэропорта в Мариуполе-1

Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинская армия открывала огонь по территории ДНР не менее 15 раз. ВСУ использовали около 50 единиц боеприпасов, в том числе мины и «Грады». Российская армия продолжает наступление. За последние сутки уничтожено 67 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта.

На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. В непростых условиях российская армия продолжает доставлять помощь в пострадавшие районы. Это уже более 8 000 тонн гуманитарных грузов с начала спецоперации.

# Международная политика # Фотофакт

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