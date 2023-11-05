Высокопоставленный сотрудник ООН уволился и оставил дискредитирующее письмо руководству

Его текст опубликовала британская газета The Guardian. В нем теперь уже бывший чиновник обвинил не столько коллег, сколько систему в том, что она не справляется со своими обязанностями по урегулированию конфликтов. В частности на Ближнем Востоке. Мохибер, за плечами которого 30 лет работы в ООН, отметил, что за последние десятилетия ключевые структуры организации пали под давлением США и Британии. Впрочем, отвергаешь – предлагай. Этому знаменитому принципу последовал и Крэйг. Чиновник предложил план, осуществление которого, по его мнению, помогло бы в разрешении палестино-израильского противостояния. Реакция на громкий уход Мохибера со столь видной позиции в ООН была неоднозначной. Ряд его бывших коллег с приведенными аргументами согласились. Организация Объединенных Наций действительно сбилась с пути в вопросах прав человека, подтверждают ее же сотрудники. Впрочем, нашлись и те, кто обвинил Мохибера в антисемитизме.