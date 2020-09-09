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«Вырывали платы, искали металлы драгоценные». Почему автобусный завод во Львове простаивает с 2014 года?

09 сентября 2020 07:52
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Об экономических последствиях цветных революций. Что происходит с крупными предприятиями после потери кооперационных связей? Почему после таких проектов в упадок приходят даже гиганты промышленности? 

О сегодняшнем состоянии Львовского автомобильного завода рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Вырывали платы, искали металлы драгоценные». Почему автобусный завод во Львове простаивает с 2014 года?-1

Вадим Навроцкий, основатель музея ЛАЗ:  
Стащили именно уникальные станки. Вырывали платы, искали металлы драгоценные. Завод пришел в негодность.  

«Вырывали платы, искали металлы драгоценные». Почему автобусный завод во Львове простаивает с 2014 года?-4

«Вырывали платы, искали металлы драгоценные». Почему автобусный завод во Львове простаивает с 2014 года?-6

Львовский автобусный завод был крупнейшим производителем автобусов в мире. Здесь трудились около 8 000 человек и каждый год выпускали 15 000 автобусов.  

«Вырывали платы, искали металлы драгоценные». Почему автобусный завод во Львове простаивает с 2014 года?-9

Вадим Навроцкий:  
Производство автобусов было, кроме двигателей, полностью делалось на самом заводе. Для этого был сборочный цех, было конструкторское бюро, все эти разработки. Был швейный цех, прессовый цех и так далее. То есть полностью все производство.  

Советский Союз экспортировал эти автобусы. Все страны Варшавского договора… практически все знали эти автобусы.

«Вырывали платы, искали металлы драгоценные». Почему автобусный завод во Львове простаивает с 2014 года?-12

В 2014 году после Майдана завод перестал работать, а вандалы разворовали оборудование.  

«Вырывали платы, искали металлы драгоценные». Почему автобусный завод во Львове простаивает с 2014 года?-15

Вадим Навроцкий:  
Его можно восстановить. Но очень много вандалов и воров, которые растащили именно уникальные станки, разворовали – японские станки, плазморезы и все остальное. Вырывали платы, искали металлы драгоценные. Конвейер целый и малярные цеха целы, сварочные цеха целы. То есть все можно запустить, единственное, что только нужно запустить вот эти вот станки. Пока не будет волевого решения, мы ЛАЗа не увидим.  

«Вырывали платы, искали металлы драгоценные». Почему автобусный завод во Львове простаивает с 2014 года?-18

Российский предприниматель Игорь Чуркин хочет дать заводу новую жизнь, но ему запрещен въезд в Украину. Уже шесть лет ЛАЗ стоит – ждет своего часа.  

«Вырывали платы, искали металлы драгоценные». Почему автобусный завод во Львове простаивает с 2014 года?-21

Вадим Навроцкий:  
Можно облагородить и сделать красиво. Это будет реально европейский классный завод. Территория такая уникальная: там главный цех стоит 120 тысяч квадратных метров. Там бы, конечно, идеально было бы сделать солнечные батареи сверху. 120 тысяч квадратных метров – застеклить этот квадрат и наладить там производство крупноузловой сборки. Что, в принципе, сейчас и делают все автобусы. Не нужны уже цеха прессовые, не нужны эти швейные.  

Но политика. Собственник россиянин, львовяне – это львовяне и… Тяжело.  

# Экономика # Вадим Навроцкий # Игорь Чуркин # Фотофакт

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