Выросло число пострадавших в результате обрушения дома в Марселе

Новости Франции. Число пострадавших в результате обрушения четырехэтажного дома в Марселе увеличилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госпитализированы уже шесть человек.

Напомним, в ночь на 9 апреля в центре города обвалился, а после и загорелся жилой дом. Пожар до сих пор препятствует работе экстренных служб.