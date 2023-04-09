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Выросло число пострадавших в результате обрушения дома в Марселе

09 апреля 2023 12:04
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Новости Франции. Число пострадавших в результате обрушения четырехэтажного дома в Марселе увеличилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госпитализированы уже шесть человек.  

Выросло число пострадавших в результате обрушения дома в Марселе-1

Напомним, в ночь на 9 апреля в центре города обвалился, а после и загорелся жилой дом. Пожар до сих пор препятствует работе экстренных служб.  

# ЧП # Новости Франции # Фотофакт

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