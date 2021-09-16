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Выпал град размером с мяч для гольфа. Юг Франции оказался не готов к непогоде

16 сентября 2021 16:01
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Новости Франции. Девять человек погибли, двое пропали без вести при шторме и наводнении на юге Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там в одном из департаментов всего за шесть часов выпала двухмесячная норма осадков.  

Выпал град размером с мяч для гольфа. Юг Франции оказался не готов к непогоде-1

К этому были не готовы ни власти, ни жители. Многих непогода застала в дороге, и люди оказались заблокированными в своих машинах.  

Выпал град размером с мяч для гольфа. Юг Франции оказался не готов к непогоде-4

Потоки воды просто смыли их с дороги и понесли по течению, спасателям удалось достать из них 20 водителей.  

Выпал град размером с мяч для гольфа. Юг Франции оказался не готов к непогоде-7

Ливень сопровождался сильной грозой, было зафиксировано 19 тысяч ударов молний. Местами выпал град размером с мяч для гольфа. 

# Наводнение # Фотофакт

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