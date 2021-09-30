Выкрикивали нацистские лозунги. На митинге в Греции на старшеклассников напали подростки в масках

Новости Греции. В Греции акция протеста школьников обернулась беспорядками и столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Салониках, во дворе учебного комплекса проходил митинг старшеклассников против ультраправых движений. Внезапно на них напала группа подростков в масках, которые выкрикивали нацистские лозунги. В школьников полетели камни и коктейли Молотова. Завязалась драка. Полиции понадобилось несколько часов, чтобы утихомирить молодых людей.