Выкрикивали нацистские лозунги. На митинге в Греции на старшеклассников напали подростки в масках

Новости Греции. В Греции акция протеста школьников обернулась беспорядками и столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. В Греции акция протеста школьников обернулась беспорядками и столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Салониках, во дворе учебного комплекса проходил митинг старшеклассников против ультраправых движений. Внезапно на них напала группа подростков в масках, которые выкрикивали нацистские лозунги. В школьников полетели камни и коктейли Молотова. Завязалась драка. Полиции понадобилось несколько часов, чтобы утихомирить молодых людей.
Все это время остальные ученики и учителя были заблокированными в здании. На помощь им пытались пробиться перепуганные родители. Полиции с трудом, но все-таки удалось навести порядок и освободить невольных заложников. Министр образования Греции осудил беспорядки и потребовал тщательно расследовать это происшествие.