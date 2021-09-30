Прямой эфир

Выкрикивали нацистские лозунги. На митинге в Греции на старшеклассников напали подростки в масках

30 сентября 2021 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. В Греции акция протеста школьников обернулась беспорядками и столкновениями с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Выкрикивали нацистские лозунги. На митинге в Греции на старшеклассников напали подростки в масках -1

В Салониках, во дворе учебного комплекса проходил митинг старшеклассников против ультраправых движений. Внезапно на них напала группа подростков в масках, которые выкрикивали нацистские лозунги. В школьников полетели камни и коктейли Молотова. Завязалась драка. Полиции понадобилось несколько часов, чтобы утихомирить молодых людей. 

Выкрикивали нацистские лозунги. На митинге в Греции на старшеклассников напали подростки в масках -4

Все это время остальные ученики и учителя были заблокированными в здании. На помощь им пытались пробиться перепуганные родители. Полиции с трудом, но все-таки удалось навести порядок и освободить невольных заложников. Министр образования Греции осудил беспорядки и потребовал тщательно расследовать это происшествие.  

# Массовые беспорядки # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Я первая. Черепаха в аэропорту Японии заставила себя ждать, и 5 самолётов не смогли взлететь вовремя
30 сентября 2021 07:59

Я первая. Черепаха в аэропорту Японии заставила себя ждать, и 5 самолётов не смогли взлететь вовремя

Кассета с неизвестной песней Джона Леннона ушла с молотка за 58 тысяч долларов
29 сентября 2021 13:36

Кассета с неизвестной песней Джона Леннона ушла с молотка за 58 тысяч долларов

Ссылаются на народные традиции. В Боливии производители листьев коки требуют права вести бизнес
29 сентября 2021 12:34

Ссылаются на народные традиции. В Боливии производители листьев коки требуют права вести бизнес