Выход Великобритании из Евросоюза и отравление в Солсбери. Что обсудят на саммите ЕС в Брюсселе

Новости Бельгии. Двухдневный саммит ЕС стартует 22 марта в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изначально планировалось, что основными темами заседаний станут экономические и внутренние вопросы союза, а также выход Великобритании из состава стран-участниц. Однако в связи с последними событиями этот список дополнился вопросом об отравлении в Солсбери, по итогам обсуждения которого ожидается согласованное заявление.

Есть информация, что британские власти пытаются убедить своих партнеров в необходимости жестких мер в отношении России.