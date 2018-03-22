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Выход Великобритании из Евросоюза и отравление в Солсбери. Что обсудят на саммите ЕС в Брюсселе

22 марта 2018 09:26
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Новости Бельгии. Двухдневный саммит ЕС стартует 22 марта в Брюсселе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выход Великобритании из Евросоюза и отравление в Солсбери. Что обсудят на саммите ЕС в Брюсселе-1

Изначально планировалось, что основными темами заседаний станут экономические и внутренние вопросы союза, а также выход Великобритании из состава стран-участниц. Однако в связи с последними событиями этот список дополнился вопросом об отравлении в Солсбери, по итогам обсуждения которого ожидается согласованное заявление.

Есть информация, что британские власти пытаются убедить своих партнеров в необходимости жестких мер в отношении России.

# Фотофакт # Международная политика

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