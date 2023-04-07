Прямой эфир

Выглядят очень натурально. Филиппинец создает реалистичные игрушки питомцев

07 апреля 2023 09:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Филиппинец Дэвид Тан создает реалистичные игрушки в память о любимых питомцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предшествовало такому хобби печальная история расставания с любимой собакой. Но сегодня для Дэвида – это больше, чем увлечение. Тем более желающих получить игрушечных двойников своих питомцев много, некоторые берут в качестве подарка родным и близким. А один мужчина использовал игрушку, чтобы намекнуть невесте на приобретение реальной собаки.

Выглядят очень натурально. Филиппинец создает реалистичные игрушки питомцев-1

Дэвид Тан, создатель бренда игрушек:
Мы не используем кожу для изготовления игрушек, это как-то неправильно. Так что эти модели несильно отличаются от тех, что вы видите в магазинах. Просто они более реалистичны. На изготовление одной игрушки уходит около двух дней.

Выглядят очень натурально. Филиппинец создает реалистичные игрушки питомцев-4

Работает Дэвид не один, в его команде 20 человек. Кстати, изготавливают они не только игрушечных собак различных пород, но и кошек, грызунов и других небольших животных. Клиенты отправляют подробную информацию и размеры питомца вместе с фото, затем мастера рисуют эскиз на картоне, после на ткани, а финальный этап – набивка игрушки наполнителем.

# Хобби # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Египте создают вручную уникальную мозаику из морских ракушек
07 апреля 2023 09:37

В Египте создают вручную уникальную мозаику из морских ракушек

Кроссовки Майкла Джордана хотят продать на аукционе за 2-4 млн долларов
07 апреля 2023 09:35

Кроссовки Майкла Джордана хотят продать на аукционе за 2-4 млн долларов

В Херсонской области задержан украинский агент. Он передавал данные о дислокации войск РФ
07 апреля 2023 09:24

В Херсонской области задержан украинский агент. Он передавал данные о дислокации войск РФ