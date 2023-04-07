Выглядят очень натурально. Филиппинец создает реалистичные игрушки питомцев

Филиппинец Дэвид Тан создает реалистичные игрушки в память о любимых питомцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предшествовало такому хобби печальная история расставания с любимой собакой. Но сегодня для Дэвида – это больше, чем увлечение. Тем более желающих получить игрушечных двойников своих питомцев много, некоторые берут в качестве подарка родным и близким. А один мужчина использовал игрушку, чтобы намекнуть невесте на приобретение реальной собаки.

Дэвид Тан, создатель бренда игрушек:

Мы не используем кожу для изготовления игрушек, это как-то неправильно. Так что эти модели несильно отличаются от тех, что вы видите в магазинах. Просто они более реалистичны. На изготовление одной игрушки уходит около двух дней.