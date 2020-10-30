Выборы в США. В некоторых штатах запретили делать селфи с бюллетенями

Новости США. В 18 штатах США запретили делать селфи с бюллетенями на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято для защиты тайны голосования, а также конфиденциальности избирателей. Сделать фото с документом разрешается лишь в некоторых регионах страны и только тем, кто голосует по почте.