Выборы в США. В некоторых штатах запретили делать селфи с бюллетенями

Новости США. В 18 штатах США запретили делать селфи с бюллетенями на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение принято для защиты тайны голосования, а также конфиденциальности избирателей. Сделать фото с документом разрешается лишь в некоторых регионах страны и только тем, кто голосует по почте.
Во многих американских штатах гражданам на избирательных участках и вовсе запрещено пользоваться мобильными телефонами. Нарушителям запретов может грозить штраф или тюремное заключение. Наказание зависит от законодательства конкретного штата.
Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. Гражданам предстоит выбрать президента, вице-президента, членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторов.
Возможностью отдать свой голос досрочно уже воспользовались более 80 миллионов американцев. Министерство внутренней безопасности страны усиленно готовится к возможным беспорядкам после голосования.
Читайте также:
Дональд Трамп или Джо Байден. За кого проголосует Америка?
Предвыборный портал Дональда Трампа взломали хакеры
Жительница США про Дональда Трампа: «Вот так люблю, что вышла бы за него замуж»