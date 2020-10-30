Прямой эфир

Выборы в США. В некоторых штатах запретили делать селфи с бюллетенями

30 октября 2020 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В 18 штатах США запретили делать селфи с бюллетенями на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято для защиты тайны голосования, а также конфиденциальности избирателей. Сделать фото с документом разрешается лишь в некоторых регионах страны и только тем, кто голосует по почте.

Выборы в США. В некоторых штатах запретили делать селфи с бюллетенями-1

Во многих американских штатах гражданам на избирательных участках и вовсе запрещено пользоваться мобильными телефонами. Нарушителям запретов может грозить штраф или тюремное заключение. Наказание зависит от законодательства конкретного штата.  

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. Гражданам предстоит выбрать президента, вице-президента, членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторов.

Выборы в США. В некоторых штатах запретили делать селфи с бюллетенями-4

Возможностью отдать свой голос досрочно уже воспользовались более 80 миллионов американцев. Министерство внутренней безопасности страны усиленно готовится к возможным беспорядкам после голосования.

Читайте также:

Дональд Трамп или Джо Байден. За кого проголосует Америка?

Предвыборный портал Дональда Трампа взломали хакеры

Жительница США про Дональда Трампа: «Вот так люблю, что вышла бы за него замуж»

# Выборы в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Испании требуют отменить карантинные ограничения. Против демонстрантов применяют грубую силу
30 октября 2020 12:44

Жители Испании требуют отменить карантинные ограничения. Против демонстрантов применяют грубую силу

«Мы устали от комендантского часа». Жители Франции протестуют против всеобщего карантина
30 октября 2020 08:36

«Мы устали от комендантского часа». Жители Франции протестуют против всеобщего карантина

В США бушует ураган «Зета». В списке погибших уже шесть человек
30 октября 2020 08:29

В США бушует ураган «Зета». В списке погибших уже шесть человек