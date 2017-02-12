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Выборы президента в Туркменистане: явка превысила 60 процентов

12 февраля 2017 13:16
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Новости Туркменистана. В Туркменистане проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют 9 человек.

Впервые в истории страны своих кандидатов выдвинули сразу три политические партии.

В частности, Демократическую представляет действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. И он считается фаворитом гонки. Остальные претенденты представляют гражданские объединения. Победителем станет тот, кто получит более половины голосов избирателей.

Явка превысила 60%.

Следить за ходом кампании приглашены международные наблюдатели. В составе миссии СНГ работает и председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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