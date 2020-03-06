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Выборы президента в США. Кто претендуют на пост главы страны

06 марта 2020 08:42
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Новости США. Количество претендентов на пост президента США сокращается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.

Выборы президента в США. Кто претендуют на пост главы страны-1

Выборы президента в США. Кто претендуют на пост главы страны-3

Она заявила, что не будет бороться за пост главы государства, пообещав, что продолжит политическую деятельность на благо простых американцев.

Элизабет Уоррен сняла свою кандидатуру после неудачных для нее первичных результатов в 14 штатах США.  Таким образом, на сегодняшний день от демократов в гонке участвуют экс-вице-президент Джо Байден, сенатор Берни Сандерс и женщина-конгрессмен Тулси Габбард.

Выборы президента в США. Кто претендуют на пост главы страны-6

Выборы президента в США. Кто претендуют на пост главы страны-8

# Международная политика # Фотофакт

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