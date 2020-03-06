Выборы президента в США. Кто претендуют на пост главы страны

Новости США. Количество претендентов на пост президента США сокращается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен выбыла из дальнейшего участия в предвыборной кампании Демократической партии.

Она заявила, что не будет бороться за пост главы государства, пообещав, что продолжит политическую деятельность на благо простых американцев.

Элизабет Уоррен сняла свою кандидатуру после неудачных для нее первичных результатов в 14 штатах США. Таким образом, на сегодняшний день от демократов в гонке участвуют экс-вице-президент Джо Байден, сенатор Берни Сандерс и женщина-конгрессмен Тулси Габбард.