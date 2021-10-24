Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 50%

Новости Узбекистана. Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы президента Узбекистана проходят в спокойной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот пост претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Шавката Мирзиеева. Голосование длилось до 18:00 по минскому времени. На данный момент выборы признаны состоявшимися. По данным ЦИК, явка избирателей превысила 50 %.