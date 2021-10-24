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Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 50%

24 октября 2021 13:42
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Новости Узбекистана. Глава Миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что выборы президента Узбекистана проходят в спокойной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 50%-1

На этот пост претендуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Шавката Мирзиеева. Голосование длилось до 18:00 по минскому времени. На данный момент выборы признаны состоявшимися. По данным ЦИК, явка избирателей превысила 50 %.

Граждане этой страны могли проголосовать и в Минске, в посольстве Узбекистана.

# Выборы # Сергей Лебедев # Шавкат Мирзиеев # Фотофакт

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