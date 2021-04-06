Вы только посмотрите на это буйство красок! Туристы съезжаются в Калифорнию, чтобы полюбоваться цветочными полями

Новости США. В США после ослабления карантинных мер в связи с пандемией десятки любителей ярких красок устремились в Карловы Вары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так называется не только известный европейский курорт, но и калифорнийские цветочные поля.

70 миллионов распустившихся растений погружают посетителей не только в необычайной красоты ландшафты, но и упоительные ароматы.

Насладиться ими спешат те, кто еще недавно находился в полной изоляции на карантине.

Ранее питомник в год посещали до 200 тысяч туристов.

Цветочные поля – это также действующая ферма. С плантации цветы попадают в магазины и супермаркеты.