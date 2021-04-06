Прямой эфир

Вы только посмотрите на это буйство красок! Туристы съезжаются в Калифорнию, чтобы полюбоваться цветочными полями

06 апреля 2021 09:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США после ослабления карантинных мер в связи с пандемией десятки любителей ярких красок устремились в Карловы Вары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так называется не только известный европейский курорт, но и калифорнийские цветочные поля.  

Вы только посмотрите на это буйство красок! Туристы съезжаются в Калифорнию, чтобы полюбоваться цветочными полями-1

70 миллионов распустившихся растений погружают посетителей не только в необычайной красоты ландшафты, но и упоительные ароматы.  

Вы только посмотрите на это буйство красок! Туристы съезжаются в Калифорнию, чтобы полюбоваться цветочными полями-4

Насладиться ими спешат те, кто еще недавно находился в полной изоляции на карантине.  

Вы только посмотрите на это буйство красок! Туристы съезжаются в Калифорнию, чтобы полюбоваться цветочными полями-7

Ранее питомник в год посещали до 200 тысяч туристов.  

Вы только посмотрите на это буйство красок! Туристы съезжаются в Калифорнию, чтобы полюбоваться цветочными полями-10

Цветочные поля – это также действующая ферма. С плантации цветы попадают в магазины и супермаркеты.  

Вы только посмотрите на это буйство красок! Туристы съезжаются в Калифорнию, чтобы полюбоваться цветочными полями-13

Ведут здесь и селекционную работу.  

# Растения и цветы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 150 человек погибли, ещё свыше 70 пропали без вести. В Индонезии и Восточном Тиморе растёт число жертв наводнения
06 апреля 2021 08:12

Более 150 человек погибли, ещё свыше 70 пропали без вести. В Индонезии и Восточном Тиморе растёт число жертв наводнения

Владимир Путин подписал законы об усилении ответственности за реабилитацию нацизма
05 апреля 2021 18:54

Владимир Путин подписал законы об усилении ответственности за реабилитацию нацизма

Лувр оцифровал все свои экспонаты. Теперь их можно увидеть онлайн
05 апреля 2021 16:12

Лувр оцифровал все свои экспонаты. Теперь их можно увидеть онлайн