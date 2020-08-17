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ВВП Японии рухнул почти на 28% в годовом измерении

17 августа 2020 20:55
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Новости Японии. Япония переживает сильнейший за 40 лет экономический спад из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП Японии рухнул почти на 28% в годовом измерении -1

В годовом измерении ВВП страны рухнул почти на 28 %. Это стало самым крупным падением с 1980 года, когда в Японии стали вести подобную статистику. Из-за введенного режима чрезвычайной ситуации по всей стране закрылись предприятия и заводы, торговые центры опустели, а спрос на автомобили и другие экспортные товары обвалился.

# Коронавирус # Фотофакт

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