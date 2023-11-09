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ВВП Германии упадет почти на половину процента в 2024-м – немецкие аналитики

09 ноября 2023 10:53
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Немецкий совет экономических экспертов дал неутешительный прогноз экономике Германии. Согласно опубликованному им ежегодному отчету, в 2024-й она войдет с очень плохими показателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП Германии упадет почти на половину процента в 2024-м – немецкие аналитики-1

ВВП страны упадет почти на полпроцента, что весьма огорчило аналитиков, потому что это гораздо ниже того, что они ожидали. И новый год не подарит им новых надежд. Так как энергетический кризис и снижение реальных доходов из-за инфляции по-прежнему омрачает краткосрочные экономические перспективы. Не прибавляют оптимизма и сохраняющиеся высокие процентные ставки, которые также негативно сказываются на строительстве и инвестициях. Таким образом, согласно докладу, среднесрочные перспективы роста немецкой экономики находятся на рекордно низком уровне.

# Экономический кризис # Фотофакт

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