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Вулкан в Испании выбросил вместе с горящей лавой породы, которым более 2 млн лет

15 октября 2021 20:06
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Новости Испании. Извергающийся на Канарах вулкан Кумбре-Вьеха, который сейчас просто уничтожает остров Ла Пальма, преподнес ученым сюрприз. Они нашли в горящей лаве породы, которым более 2 миллионов лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вулкан в Испании выбросил вместе с горящей лавой породы, которым более 2 млн лет-1

У специалистов появилась редкая возможность изучить и понять, что же было на дне моря, когда острова еще не было. Результаты исследования помогут обогатить знания о нашей земле. Вот такую посылку из далекого прошлого передал людям вулкан. Возможно, в качестве компенсации за все страдания и разрушения которые им причинил.  

# Извержение вулкана # Фотофакт

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