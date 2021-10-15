Вулкан в Испании выбросил вместе с горящей лавой породы, которым более 2 млн лет

Новости Испании. Извергающийся на Канарах вулкан Кумбре-Вьеха, который сейчас просто уничтожает остров Ла Пальма, преподнес ученым сюрприз. Они нашли в горящей лаве породы, которым более 2 миллионов лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У специалистов появилась редкая возможность изучить и понять, что же было на дне моря, когда острова еще не было. Результаты исследования помогут обогатить знания о нашей земле. Вот такую посылку из далекого прошлого передал людям вулкан. Возможно, в качестве компенсации за все страдания и разрушения которые им причинил.