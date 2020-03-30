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Вулкан Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла

30 марта 2020 08:36
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Новости России. Вулкан Ключевской выбросил огромный столб пепла на высоту около 6 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вулкан Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла -1

Облако дыма распространилось на 155 километров в северо-восточном направлении от огнедышащей горы. Запрет на полеты вокруг вулкана не введен, однако для авиации установлен оранжевый код опасности.

Вулкан Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла -4

О выпадении пепла в населенных пунктах пока не сообщается. Напомним, Ключевской самый высокий действующий вулкан Евразии.

Вулкан Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла -7

# Извержение вулкана # Фотофакт

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