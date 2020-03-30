Вулкан Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла

Новости России. Вулкан Ключевской выбросил огромный столб пепла на высоту около 6 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Облако дыма распространилось на 155 километров в северо-восточном направлении от огнедышащей горы. Запрет на полеты вокруг вулкана не введен, однако для авиации установлен оранжевый код опасности.