Вторую партию спутников для глобального интернета вывели в космос

Вторая партия спутников для глобального интернета выведена в космос с площадки на мысе Канаверал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60 мини-спутников для интернет-проекта Илона Маска провели успешное развертывание. Напомним, первая партия спутников отправилась в космос в мае. Сам проект реализуется уже четвертый год. По замыслу его создателей на низкой стационарной орбите Земли будет в общей сложности 11 тысяч спутников. Всего должны состояться 24 запуска. Это позволит покрыть дешевым и скоростным интернетом всю планету.