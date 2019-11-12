Прямой эфир

Вторую партию спутников для глобального интернета вывели в космос

12 ноября 2019 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вторая партия спутников для глобального интернета выведена в космос с площадки на мысе Канаверал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторую партию спутников для глобального интернета вывели в космос-1

60 мини-спутников для интернет-проекта Илона Маска провели успешное развертывание. Напомним, первая партия спутников отправилась в космос в мае. Сам проект реализуется уже четвертый год. По замыслу его создателей на низкой стационарной орбите Земли будет в общей сложности 11 тысяч спутников. Всего должны состояться 24 запуска. Это позволит покрыть дешевым и скоростным интернетом всю планету.

# Космос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мексике преступники напали на грузовик и похитили 50 слитков золота
12 ноября 2019 07:13

В Мексике преступники напали на грузовик и похитили 50 слитков золота

Боеприпас с 25 кг взрывчатки. В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны
12 ноября 2019 07:10

Боеприпас с 25 кг взрывчатки. В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Турция депортирует исламских боевиков в Европу и США
11 ноября 2019 16:26

Турция депортирует исламских боевиков в Европу и США