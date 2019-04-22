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Второй тур выборов в Северной Македонии назначен на 5 мая

22 апреля 2019 13:45
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Новости мира. Первый тур выборов президента в Северной Македонии не выявил лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй тур выборов в Северной Македонии назначен на 5 мая-1

Кандидат от правящей партии Стево Пендаровски и кандидат от оппозиции Гордана Силяновска проходят во второй тур, который назначен на 5 мая.

Второй тур выборов в Северной Македонии назначен на 5 мая-4

Выборы главы государства прошли в минувшее воскресенье. Это всеобщее голосование стало первым после того, как бывшая Югославская Республика официально сменила название на Северную Македонию. Явка составила около 42%.

# Выборы # Фотофакт

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