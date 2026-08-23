Второй склад Ozon в РФ пострадал после атаки украинских беспилотников

Топливо в ЕС снова дорожает: отказ от российской нефти ударил по кошелькам европейцев

При этом на белорусских заправках – особенно на западе страны – нередко встретишь машины с польскими и литовскими номерами, для которых наш бензин по 75 евроцентов за литр 95-го, безусловно, привлекательнее.