Второй склад Ozon в РФ пострадал после атаки украинских беспилотников

ВС Украины ударили по Оренбургу. На территории логистического комплекса Ozon начался пожар из-за обломков БЛА, пишет РИА Новости.
Пресс-служба компании сообщила о эвакуации 300 работников, никто не пострадал.
Глава города Альберт Юмадилов информировал, что в системами противовоздушной обороны уничтожены несколько БПЛА в районе особой экономической зоны, где расположены промышленные предприятия.
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