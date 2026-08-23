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Второй склад Ozon в РФ пострадал после атаки украинских беспилотников

23 августа 2026 08:10
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Второй склад Ozon в РФ пострадал после атаки украинских беспилотников-0

ВС Украины ударили по Оренбургу. На территории логистического комплекса Ozon начался пожар из-за обломков БЛА, пишет РИА Новости.

Пресс-служба компании сообщила о эвакуации 300 работников, никто не пострадал.

Глава города Альберт Юмадилов информировал, что в системами противовоздушной обороны уничтожены несколько БПЛА в районе особой экономической зоны, где расположены промышленные предприятия.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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